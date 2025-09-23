Un conductor ebrio provoca alarma y es detenido tras una persecución policial

La policía inició una persecución y logró interceptar el vehículo, que transportaba al conductor y a varios acompañantes.

Tras realizar un test de alcoholemia, se confirmó que el conductor tenía 1,70 gramos de alcohol en sangre.

Como resultado, los uniformados le secuestraron el vehículo y la licencia, y le labraron la infracción correspondiente.

Afortunadamente, no se registraron heridos, pero la intervención oportuna de los ciudadanos evitó un posible accidente.