Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Un conductor ebrio provoca alarma y es detenido tras una persecución policial

Esta madrugada, un conductor bajo los efectos del alcohol fue sorprendido en la zona oeste de la capital tras varios llamados de auxilio que alertaban sobre su peligrosa conducción.

Salta Hoy

23 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La policía inició una persecución y logró interceptar el vehículo, que transportaba al conductor y a varios acompañantes.

Tras realizar un test de alcoholemia, se confirmó que el conductor tenía 1,70 gramos de alcohol en sangre.

Como resultado, los uniformados le secuestraron el vehículo y la licencia, y le labraron la infracción correspondiente.

Afortunadamente, no se registraron heridos, pero la intervención oportuna de los ciudadanos evitó un posible accidente.

 

 

AM840

FM96.9

