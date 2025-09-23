Un conductor ebrio provoca alarma y es detenido tras una persecución policial
Esta madrugada, un conductor bajo los efectos del alcohol fue sorprendido en la zona oeste de la capital tras varios llamados de auxilio que alertaban sobre su peligrosa conducción.
La policía inició una persecución y logró interceptar el vehículo, que transportaba al conductor y a varios acompañantes.
Tras realizar un test de alcoholemia, se confirmó que el conductor tenía 1,70 gramos de alcohol en sangre.
Como resultado, los uniformados le secuestraron el vehículo y la licencia, y le labraron la infracción correspondiente.
Afortunadamente, no se registraron heridos, pero la intervención oportuna de los ciudadanos evitó un posible accidente.