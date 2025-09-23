Casi ocho décadas valorizando la tradición gaucha en Salta
La Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes cumple 79 años y recordaron el importante aniversario marchando desde el Museo de Güemes hasta Catedral Basílica.
23 / 09 / 2025
La columna que se trasladaba a pie fue acompañada por la banda de música de los Infernales del Ejército Argentino.
“Hay que transmitir a la juventud que la Patria que nuestros héroes crearon debe ser recordada a diario”, dijo Fernando García Bes, presidente de la institución.