EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Casi ocho décadas valorizando la tradición gaucha en Salta

La Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes cumple 79 años y recordaron el importante aniversario marchando desde el Museo de Güemes hasta Catedral Basílica.

Salta Hoy

23 / 09 / 2025

 

La columna que se trasladaba a pie fue acompañada por la banda de música de los Infernales del Ejército Argentino.

“Hay que transmitir a la juventud que la Patria que nuestros héroes crearon debe ser recordada a diario”, dijo Fernando García Bes, presidente de la institución.

 

 

AM840

FM96.9

