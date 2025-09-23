Barrio Hernando de Lerma: Una mujer resultó gravemente herida y su pareja se quitó la vida

[Foto gentileza diario El Tribuno]

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet y el fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, Santiago López Soto, encabezan una investigación por las graves lesiones sufridas por una mujer, aparentemente de mano de un hombre con el que mantenía una relación de pareja, quien luego se habría quitado la vida.

Tras el reporte del hecho, los Fiscales dispusieron el cumplimiento de todas las medidas de rigor, el trabajo de personal de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales en el lugar y de personal de la Unidad de Investigación UGAP.

La mujer, quien se encuentra en grave estado, fue trasladada al hospital San Bernardo y el cuerpo de quien fuera su pareja, sindicado como principal sospechoso, será trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, para realizar la autopsia.