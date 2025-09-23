 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Convocatoria a audiencia pública por la construcción de la autopista del Valle de Lerma

El llamado corresponde a la Dirección de Vialidad de Salta y fue publicado este lunes en el Boletín Oficial.

Salta Hoy

23 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Con los resultados de la audiencia se busca realizar un estudio de impacto ambiental y social.

Cabe recordar que el responsable del proyecto es la UTE Valle de Lerma. Ing. Medina - Vicente Moncho Construcciones SRL.

La audiencia pública se realizará en el  Salón del Sindicato de Obreros del Tabaco de El Carril el 17 de octubre desde las 9:00.

Los interesados se pueden inscribir en las oficinas de Vialidad en España 721 de 9 a 13 horas hasta el 15 de octubre.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO