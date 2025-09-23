Convocatoria a audiencia pública por la construcción de la autopista del Valle de Lerma

Con los resultados de la audiencia se busca realizar un estudio de impacto ambiental y social.

Cabe recordar que el responsable del proyecto es la UTE Valle de Lerma. Ing. Medina - Vicente Moncho Construcciones SRL.

La audiencia pública se realizará en el Salón del Sindicato de Obreros del Tabaco de El Carril el 17 de octubre desde las 9:00.

Los interesados se pueden inscribir en las oficinas de Vialidad en España 721 de 9 a 13 horas hasta el 15 de octubre.