Es intensa la búsqueda de un niño de 12 años

Según informes, el menor, que enfrenta problemas de adicciones, se escapó repentinamente, lo que llevó a su madre a regresar a casa, confiando en que volvería pronto ya que no es la primera vez que lo hace.

Sin embargo, al no regresar durante la madrugada, la mujer decidió presentar una denuncia.

El niño tiene domicilio en Villa Lola, de El Encón, departamento Rosario de Lerma.

Tras la denuncia, se desplegó un operativo de búsqueda en diferentes puntos de la ciudad, centrándose especialmente en las peatonales del microcentro, donde el niño solía pasear.

El niño es de contextura delgada, 1,50 metros de altura aproximadamente y tez morena. Vestía una remera con flores, pantalón jeans, buzo color negro y zapatillas color marrón.

Se solicita que, ante cualquier información que pueda contribuir a la localización del chico, se comuniquen al Sistema de Emergencias 9-1-1.