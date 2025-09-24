 imagen

Un odontólogo fue encontrado sin vida en su consultorio

Esta mañana, alrededor de las 9:00, un dentista fue encontrado muerto en su consultorio ubicado en la calle Rondeau, en la capital salteña.

Salta Hoy

24 / 09 / 2025

 

Un paciente que ingresó al lugar alertó a los servicios de emergencia tras descubrir al odontólogo tendido en el piso. 

El Samec llegó rápidamente y confirmó el fallecimiento del profesional. 

Aunque inicialmente se considera que la causa de muerte podría ser natural, en el caso intervino la justicia que ordenó la realización de una autopsia. 

El consultorio se encuentra cerca de la cancha de Juventud Antoniana.

 

