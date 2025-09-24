Un odontólogo fue encontrado sin vida en su consultorio

Un paciente que ingresó al lugar alertó a los servicios de emergencia tras descubrir al odontólogo tendido en el piso.

El Samec llegó rápidamente y confirmó el fallecimiento del profesional.

Aunque inicialmente se considera que la causa de muerte podría ser natural, en el caso intervino la justicia que ordenó la realización de una autopsia.

El consultorio se encuentra cerca de la cancha de Juventud Antoniana.