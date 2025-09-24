Continúan los trabajos en la ruta nacional 16
Se pusieron en marcha los trabajos de repavimentación sobre la ruta nacional 16, en un tramo de 35 km comprendido entre El Galpón y El Tunal, que forma parte los 80 km de intervención previstos. Este corredor constituye un eje estratégico que conecta a la provincia de Salta —en el empalme con la RN 9/34— con Santiago del Estero, Chaco y Corrientes.
Salta Hoy
24 / 09 / 2025
Las tareas contemplan el fresado y reciclado con incorporación de cemento, lo que permitirá la posterior ejecución de carpeta asfáltica en caliente. En el sector comprendido entre El Galpón y El Tunal se desarrollará además un trabajo de micro aglomerado, que restituirá la calzada y mejorará las condiciones de circulación. También se incluyen la restitución de banquinas con material RAP producto del fresado, el desmalezamiento, el desbosque y la instalación de señalamiento vertical, reforzando así la seguridad vial.
Una vez finalizadas, estas obras permitirán mejorar la seguridad vial, agilizar los viajes y reducir los costos de logística de transporte, además de dinamizar el intercambio comercial de las provincias de Chaco, Salta, Corrientes y el norte de Santiago del Estero. Cabe destacar que la Ruta Nacional 16 forma parte del corredor bioceánico, constituyendo un eje fundamental para el desarrollo comercial y productivo del Mercosur, ya que es utilizada para el traslado de productos de Brasil, Chile y Paraguay.
Vialidad Nacional reafirma su compromiso de continuar trabajando en la conservación y mejora de las rutas nacionales, garantizando una infraestructura más segura y eficiente para todos los argentinos.
Se recomienda a los usuarios respetar las señales preventivas de obra, reducir la velocidad en los sectores intervenidos, mantener la distancia entre vehículos y extremar las medidas de precaución al circular.