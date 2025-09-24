Continúan los trabajos en la ruta nacional 16

Las tareas contemplan el fresado y reciclado con incorporación de cemento, lo que permitirá la posterior ejecución de carpeta asfáltica en caliente. En el sector comprendido entre El Galpón y El Tunal se desarrollará además un trabajo de micro aglomerado, que restituirá la calzada y mejorará las condiciones de circulación. También se incluyen la restitución de banquinas con material RAP producto del fresado, el desmalezamiento, el desbosque y la instalación de señalamiento vertical, reforzando así la seguridad vial.

Una vez finalizadas, estas obras permitirán mejorar la seguridad vial, agilizar los viajes y reducir los costos de logística de transporte, además de dinamizar el intercambio comercial de las provincias de Chaco, Salta, Corrientes y el norte de Santiago del Estero. Cabe destacar que la Ruta Nacional 16 forma parte del corredor bioceánico, constituyendo un eje fundamental para el desarrollo comercial y productivo del Mercosur, ya que es utilizada para el traslado de productos de Brasil, Chile y Paraguay.

Vialidad Nacional reafirma su compromiso de continuar trabajando en la conservación y mejora de las rutas nacionales, garantizando una infraestructura más segura y eficiente para todos los argentinos.

Se recomienda a los usuarios respetar las señales preventivas de obra, reducir la velocidad en los sectores intervenidos, mantener la distancia entre vehículos y extremar las medidas de precaución al circular.

