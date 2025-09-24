Conductor de un camión con récord provincial de alcohol en sangre: 4,71 gramos

Cerca de las 8 de la mañana, un colectivo que se dirigía hacia La Unión, en el departamento Rivadavia, evitó un accidente al esquivar un semirremolque de camión cruzado.

Ocurrió en la Ruta provincial 5, a la altura del kilómetro 5, en el paraje La Estrella.

Gracias a la buena visibilidad y la rápida reacción del conductor, se evitó lo que podría haber sido una tragedia.

La policía realizó tests de alcoholemia correspondientes a ambos conductores.

El chofer del colectivo dio negativo.

En tanto, el camionero oriundo de Jujuy, arrojó un alarmante resultado de 4,71 gramos de alcohol en sangre, marcando un récord en la provincia.

Los uniformados le secuestraron la licencia de conducir y el camión quedó retenido a disposición de la justicia. El sujeto podría perder su trabajo.

“El hombre respondía sin problemas al decir su nombre y no aparentaba lo que arrojó el test de alcoholemia”, dijo a Radio Salta una fuente informativa.