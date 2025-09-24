 imagen

Juicio por el femicidio de Jimena Salas: Los hermanos Saavedra declaran hoy

Esta mañana comenzó la audiencia debate por el juicio contra los hermanos Adrián y Carlos Saavedra  por el femicidio de Salas ocurrido en Vaqueros en 2017.

Salta Hoy

24 / 09 / 2025

 

Finalizada la lectura del requerimiento a juicio fiscal, se declaró abierto el debate. 

Los imputados fueron identificados por el Tribunal y al ser consultados esta mañana, accedieron a prestar declaración y responder preguntas de las partes.

El primero en hablar ante los jueces fue Adrián Guillermo, quien negó su participación en el hecho. El interrogatorio inicia con preguntas de su defensor.

 

