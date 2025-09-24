Muerte sobreviniente en Orán: Murió una joven accidentada el fin de semana

El accidente ocurrió el sábado en la intersección de Lavalle y Mitre, cuando un ciclomotor de 110 cc, conducido por un hombre mayor, impactó contra la puerta del acompañante de un auto.

Ambos, que no llevaban casco, fueron trasladados al hospital local, donde la joven falleció ayer a las 9 de la mañana debido a la gravedad de sus heridas.

Este lamentable incidente se convierte en la sexta muerte en accidentes de tránsito en la provincia y la número 86 en lo que va del año.

Cabe mencionar que el otro ocupante del ciclomotor permanece internado, pero fuera de peligro.