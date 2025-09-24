 imagen

Una vaca se cruzó en la ruta y causó un accidente en el norte

Radio Salta confirmó que ocurrió hoy alrededor de las 5:00 de la madrugada en la Ruta Nacional 50, en inmediaciones del puente Río Colorado, cerca de la ciudad de Orán.

Salta Hoy

24 / 09 / 2025

 

[Imagen ilustrativa]

“El animal se cruzó imprevistamente y no pude evitar el impacto”, llegó a manifestar el conductor de un auto, quien iba con un acompañante. 

La vaca murió en el lugar, en tanto los dos hombres fueron trasladados en ambulancia al hospital de Pichanal. 

Según los primeros informes médicos, los pacientes no presentan heridas de gravedad. 

En la zona hubo desvíos como consecuencia del accidente. 


 

