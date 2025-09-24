Un niño de 10 años se fue de su casa a la madrugada y fue encontrado cerca del aeropuerto

Al levantarse alrededor de las 5:30, notaron que el pequeño no estaba en casa y revisaron las cámaras de seguridad, donde observaron que salió con una mochila a las 5:00.

Inmediatamente, realizaron la denuncia a la policía, que organizó un amplio operativo de búsqueda.

Una hora y media después, el niño fue encontrado cerca del aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes, en perfecto estado de salud.

Aunque ya está con sus padres, la situación generó preocupación y en el caso interviene una Asesoría de Menores para investigar por qué el niño salió solo a esa hora.



