Un niño de 10 años se fue de su casa a la madrugada y fue encontrado cerca del aeropuerto
En la madrugada de hoy, una familia de Atocha vivió momentos de angustia cuando descubrió que su hijo de 10 años había desaparecido.
Salta Hoy
24 / 09 / 2025
Al levantarse alrededor de las 5:30, notaron que el pequeño no estaba en casa y revisaron las cámaras de seguridad, donde observaron que salió con una mochila a las 5:00.
Inmediatamente, realizaron la denuncia a la policía, que organizó un amplio operativo de búsqueda.
Una hora y media después, el niño fue encontrado cerca del aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes, en perfecto estado de salud.
Aunque ya está con sus padres, la situación generó preocupación y en el caso interviene una Asesoría de Menores para investigar por qué el niño salió solo a esa hora.