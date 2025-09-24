Comenzó el juicio por el femicidio de Jimena Salas

La audiencia de debate se lleva adelante desde las 8:55 en la Sala de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial, sin el principal acusado, Javier Nicolas "Chino" Saavedra quien murió el lunes 15 de septiembre en la Alcaidía General.

Los fiscales Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel González representarán al Ministerio Público.

Los acusados son Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra.

Están imputados como coautores del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa por el concurso premeditado de dos o más personas y femicidio.

El juicio se extenderá hasta finales de octubre y es transmitido por el canal de streaming del Poder Judicial.