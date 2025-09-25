 imagen

Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

Área Chica

Programa Deportivo 

Los Bohemios

Programa Cultural 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Potencia Salta 2025: Éxito rotundo para el ecosistema emprendedor

Con un impacto económico estimado en 1.200 millones de pesos, la feria se reafirmó como un motor de oportunidades, generando empleo y redes de colaboración entre más de 1.100 emprendedores, 400 de ellos del interior de la provincia.

Salta Hoy

25 / 09 / 2025

 

La nueva edición de Potencia Salta se llevó a cabo del 19 al 21 de septiembre en el Centro de Convenciones de la ciudad. 

Se destacó la participación femenina, que alcanzó un 60%, y el 75% de los asistentes consideró que el evento superó sus expectativas. 

Además, el 89% de los emprendedores logró aumentar sus seguidores en redes sociales, mientras que el 90% valoró positivamente la logística del evento

AM840

FM96.9

