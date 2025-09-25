Potencia Salta 2025: Éxito rotundo para el ecosistema emprendedor
Con un impacto económico estimado en 1.200 millones de pesos, la feria se reafirmó como un motor de oportunidades, generando empleo y redes de colaboración entre más de 1.100 emprendedores, 400 de ellos del interior de la provincia.
25 / 09 / 2025
La nueva edición de Potencia Salta se llevó a cabo del 19 al 21 de septiembre en el Centro de Convenciones de la ciudad.
Se destacó la participación femenina, que alcanzó un 60%, y el 75% de los asistentes consideró que el evento superó sus expectativas.
Además, el 89% de los emprendedores logró aumentar sus seguidores en redes sociales, mientras que el 90% valoró positivamente la logística del evento
