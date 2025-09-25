 imagen

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Alarma en Metán por un fuerte olor a gas

La empresa Naturgy aclaró la situación, mientras crece la preocupación de los vecinos.

Salta Hoy

25 / 09 / 2025

 

Este jueves, San José de Metán despertó con un fuerte olor a gas que generó preocupación entre los vecinos, quienes temieron un posible escape. 

Sin embargo, fuentes municipales informaron que se trata de una maniobra de Naturgy que utiliza odorantes para facilitar la detección de fugas. 

El compuesto empleado, el Tert-Butil Mercaptano, puede ser percibido durante uno a tres días, dependiendo del uso doméstico y de los venteos de los reguladores. 

Las autoridades aseguraron que no hay riesgos para la población y que este procedimiento es rutinario para garantizar la seguridad del sistema de distribución de gas. 

Naturgy instó a los usuarios a comunicarse con su línea de atención ante cualquier duda.


 

