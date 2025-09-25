Alarma en Metán por un fuerte olor a gas

Este jueves, San José de Metán despertó con un fuerte olor a gas que generó preocupación entre los vecinos, quienes temieron un posible escape.

Sin embargo, fuentes municipales informaron que se trata de una maniobra de Naturgy que utiliza odorantes para facilitar la detección de fugas.

El compuesto empleado, el Tert-Butil Mercaptano, puede ser percibido durante uno a tres días, dependiendo del uso doméstico y de los venteos de los reguladores.

Las autoridades aseguraron que no hay riesgos para la población y que este procedimiento es rutinario para garantizar la seguridad del sistema de distribución de gas.

Naturgy instó a los usuarios a comunicarse con su línea de atención ante cualquier duda.



