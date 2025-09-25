Crisis en los quirófanos de los hospitales públicos

El funcionario dijo que el sistema estatal salteño tiene todos los insumos como prótesis para operar y no puede hacerlo por el faltante de anestesistas.

Mangione dijo que a diario recibe el reclamo de los pacientes que aguardan para ser operados. ”Tenemos personas oncológicos y diabéticos esperando”, expresó.

Reiteró que “el Gobierno no aumentará los valores de pago a los anestesistas porque no está en el presupuesto”.

Y volvió a mencionar el caso de un profesional anestesiólogo que facturó por mes 97 millones de pesos. “Ese caso está bajo investigación”, comentó.

Dijo que si el conflicto persiste, no le quedará otra opción que pedir a los terapistas que duerman a los pacientes, “esa tarea hacen ellos todos los días en la terapia intensiva”, explicó.