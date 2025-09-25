Bajaron las ventas en las farmacias
El índice anual de ese rubro indica una reducción del 20 por ciento. Hoy es el Día Mundial del Farmacéutico.
“La venta de perfumes y otros accesorios nos ayudan a mantener la rentabilidad del negocio”, manifestó por Radio Salta, Susana Carrasco, presidenta de la Cámara de Propietarios de Farmacias.
Carrasco agregó que las farmacias chicas se ven en la obligación de venderse a las grandes cadenas por no tener resto financiero.