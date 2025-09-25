Un hombre de 66 años resultó con la mitad del cuerpo quemado en el incendio de su casa

El hombre se encuentra internado en el Hospital San Bernardo con quemaduras que afectan el 50% de su cuerpo.

Los vecinos alertaron sobre el fuego que salía de una de las ventanas, lo que llevó a la intervención de bomberos de la Policía y Voluntarios.

Con una escalera, lograron acceder al primer piso y rescatar al hombre, quien presentaba quemaduras en la espalda y el cuero cabelludo.

Tras ser trasladado en ambulancia, su estado fue diagnosticado como delicado, ya que las quemaduras son de segundo grado.

Según los primeros informes, una vela podría haber causado el incendio, seguido de una inmediata explosión.

Las autoridades investigan las circunstancias del siniestro.