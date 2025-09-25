Taxistas no podrán actualizar sus vehículos antiguos como lo exige la AMT

La Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta prorrogó el plazo para cambiar los taxis y remises modelos 2011, 2012 y 2013.

Los autos del 2011, tendrán tiempo para la actualización hasta el 30 de septiembre, en caso de continuar con la irregularidad se tramitará la baja de la unidad.

En cuanto a los modelos 2012 y 2013, se otorga una prórroga hasta el 31 de octubre.

El referente de los taxistas, comentó que el 15 % de los taxis son antiguos, pero no podrán actualizarlos por la situación económica actual y anticipó la judicialización de la medida.

Guerrero denunció nuevamente la imposibilidad de competir en el sistema impropio: “No podemos competir con las aplicaciones y los vehículos truchos”.

“El sistema de transporte impropio está desbordado por las aplicaciones” y la municipalidad, el Concejo Deliberante, el gobierno provincial y “la AMT están demostrando las faltas de controles y el desmanejo en el tema”, comentó.