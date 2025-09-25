 imagen

Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Recuperan en el norte salteño una camioneta de alta gama robada en la provincia de Córdoba

El procedimiento de la Policía de Salta se desarrolló este miércoles alrededor de las 15:00 en el barrio 40 Viviendas de la ciudad de General Enrique Mosconi.

Salta Hoy

25 / 09 / 2025

 

Tras un llamado anónimo sobre un vehículo sospechoso, los investigadores desplegaron tareas de campo que derivaron en la individualización de la vivienda donde se encontraría el rodado.

Tras una verificación física, constataron que la camioneta registraba pedido de secuestro en una causa de hurto calificado en la provincia de Córdoba.

En el caso intervino la Fiscalía Penal de Tartagal y la Justicia de Córdoba.


 

