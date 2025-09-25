Recuperan en el norte salteño una camioneta de alta gama robada en la provincia de Córdoba

Tras un llamado anónimo sobre un vehículo sospechoso, los investigadores desplegaron tareas de campo que derivaron en la individualización de la vivienda donde se encontraría el rodado.

Tras una verificación física, constataron que la camioneta registraba pedido de secuestro en una causa de hurto calificado en la provincia de Córdoba.

En el caso intervino la Fiscalía Penal de Tartagal y la Justicia de Córdoba.



