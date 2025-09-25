Investigan 22.000 pensiones por discapacidad "truchas" en Salta
Efectivos de Gendarmería Nacional intervinieron en 17 allanamientos en clínicas, consultorios médicos, oficinas municipales y dependencias sociales de El Quebrachal, Joaquín V. González, Talavera y Capital.
Salta Hoy
25 / 09 / 2025
VER GALERÍA
Los procedimientos fueron requeridos por el fiscal federal Carlos Amad y ordenados por el juez Julio Bavio.
La investigación federal se abrió hace seis meses y quedó a un paso de las imputaciones por asociación ilícita, falsedad ideológica de instrumentos públicos y defraudación a las arcas nacionales.