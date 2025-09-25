 imagen

EN VIVO 13:00 a 14:00 HRS

Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Investigan 22.000 pensiones por discapacidad "truchas" en Salta

Efectivos de Gendarmería Nacional intervinieron en 17 allanamientos en clínicas, consultorios médicos, oficinas municipales y dependencias sociales de El Quebrachal, Joaquín V. González, Talavera y Capital.

Salta Hoy

25 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Los procedimientos fueron requeridos por el fiscal federal Carlos Amad y ordenados por el juez Julio Bavio.

La investigación federal se abrió hace seis meses y quedó a un paso de las imputaciones por asociación ilícita, falsedad ideológica de instrumentos públicos y defraudación a las arcas nacionales.

 

AM840

FM96.9

