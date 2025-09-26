 imagen

El mediodía de Radio Salta

Conducción: Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

Área Chica

Programa Deportivo 

Los Bohemios

Programa Cultural 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Operativo de emergencia en el norte: Combaten incendios forestales en Urundel

La Secretaría de Seguridad puso en marcha un amplio operativo para combatir los incendios forestales que afectan el norte de la provincia.

Salta Hoy

26 / 09 / 2025

 

El equipo incluye a la Brigada Forestal de Salta, bomberos de la Policía, voluntarios de Orán y personal municipal.

El objetivo es contener los focos ígneos y prevenir su propagación en una zona situada a solo 7 km de la ruta nacional 34, cerca del límite con Jujuy. 

Así lo confirmó desde Urundel, Matías Garrone, Director de Operaciones de Defensa Civil. 

Explicó que se coordinaron esfuerzos con otros organismos de respuesta ante emergencias para abordar la situación con eficacia.

 

