Operativo de emergencia en el norte: Combaten incendios forestales en Urundel
La Secretaría de Seguridad puso en marcha un amplio operativo para combatir los incendios forestales que afectan el norte de la provincia.
Salta Hoy
26 / 09 / 2025
El equipo incluye a la Brigada Forestal de Salta, bomberos de la Policía, voluntarios de Orán y personal municipal.
El objetivo es contener los focos ígneos y prevenir su propagación en una zona situada a solo 7 km de la ruta nacional 34, cerca del límite con Jujuy.
Así lo confirmó desde Urundel, Matías Garrone, Director de Operaciones de Defensa Civil.
Explicó que se coordinaron esfuerzos con otros organismos de respuesta ante emergencias para abordar la situación con eficacia.