Una estufa eléctrica causó el incendio de una vivienda

Fue provocado por una estufa eléctrica que cayó, generando un foco ígneo.

Los pedidos de auxilio comenzaron a recibirse alrededor de las 4:30 de la mañana, lo que llevó a los bomberos de la policía a actuar rápidamente para sofocar las llamas.

El propietario de la casa, un hombre de 86 años, se encontraba solo en el momento del incidente y afortunadamente no sufrió lesiones.

Sin embargo, el fuego causó daños estructurales significativos en la vivienda.

Las autoridades recomiendan precaución al utilizar dispositivos eléctricos para evitar futuros siniestros.