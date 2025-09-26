 imagen

EN VIVO 11:00 a 13:00 HRS

El mediodía de Radio Salta

Conducción: Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Una estufa eléctrica causó el incendio de una vivienda

Radio Salta confirmó que ocurrió hoy en una casa del pasaje Guerrero, de la ciudad de Orán.

Salta Hoy

26 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

[Imagen ilustrativa]

Fue provocado por una estufa eléctrica que cayó, generando un foco ígneo. 

Los pedidos de auxilio comenzaron a recibirse alrededor de las 4:30 de la mañana, lo que llevó a los bomberos de la policía a actuar rápidamente para sofocar las llamas.

El propietario de la casa, un hombre de 86 años, se encontraba solo en el momento del incidente y afortunadamente no sufrió lesiones.

Sin embargo, el fuego causó daños estructurales significativos en la vivienda. 

Las autoridades recomiendan precaución al utilizar dispositivos eléctricos para evitar futuros siniestros.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO