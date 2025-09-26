Una estufa eléctrica causó el incendio de una vivienda
Radio Salta confirmó que ocurrió hoy en una casa del pasaje Guerrero, de la ciudad de Orán.
Salta Hoy
26 / 09 / 2025
[Imagen ilustrativa]
Fue provocado por una estufa eléctrica que cayó, generando un foco ígneo.
Los pedidos de auxilio comenzaron a recibirse alrededor de las 4:30 de la mañana, lo que llevó a los bomberos de la policía a actuar rápidamente para sofocar las llamas.
El propietario de la casa, un hombre de 86 años, se encontraba solo en el momento del incidente y afortunadamente no sufrió lesiones.
Sin embargo, el fuego causó daños estructurales significativos en la vivienda.
Las autoridades recomiendan precaución al utilizar dispositivos eléctricos para evitar futuros siniestros.