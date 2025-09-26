 imagen

EN VIVO 11:00 a 13:00 HRS

El mediodía de Radio Salta

Conducción: Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Un hombre de 66 años falleció tras el incendio de su casa provocado por una vela

El trágico hecho ocurrió el miércoles pasado en horas de la tarde en un domicilio de calles Gorriti y Tucumán.

Salta Hoy

26 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El hombre sufrió quemaduras de segundo grado en el 50% de su cuerpo, con heridas más graves en espalda y cuero cabelludo.

Según los informes, el siniestro se originó cuando una vela se cayó en su habitación del primer piso, provocando una explosión que consumió rápidamente sus muebles y electrodomésticos. 

A pesar de ser trasladado al hospital San Bernardo, su estado era delicado y falleció este jueves a las 5 de la tarde. 

Los vecinos dijeron que las llamas eran visibles desde la ventana, y los bomberos no pudieron contener el fuego a tiempo. 

El hombre residía solo y la investigación determinó que fue un accidente doméstico.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO