Un hombre de 66 años falleció tras el incendio de su casa provocado por una vela

El hombre sufrió quemaduras de segundo grado en el 50% de su cuerpo, con heridas más graves en espalda y cuero cabelludo.

Según los informes, el siniestro se originó cuando una vela se cayó en su habitación del primer piso, provocando una explosión que consumió rápidamente sus muebles y electrodomésticos.

A pesar de ser trasladado al hospital San Bernardo, su estado era delicado y falleció este jueves a las 5 de la tarde.

Los vecinos dijeron que las llamas eran visibles desde la ventana, y los bomberos no pudieron contener el fuego a tiempo.

El hombre residía solo y la investigación determinó que fue un accidente doméstico.