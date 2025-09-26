Un hombre de 66 años falleció tras el incendio de su casa provocado por una vela
El trágico hecho ocurrió el miércoles pasado en horas de la tarde en un domicilio de calles Gorriti y Tucumán.
El hombre sufrió quemaduras de segundo grado en el 50% de su cuerpo, con heridas más graves en espalda y cuero cabelludo.
Según los informes, el siniestro se originó cuando una vela se cayó en su habitación del primer piso, provocando una explosión que consumió rápidamente sus muebles y electrodomésticos.
A pesar de ser trasladado al hospital San Bernardo, su estado era delicado y falleció este jueves a las 5 de la tarde.
Los vecinos dijeron que las llamas eran visibles desde la ventana, y los bomberos no pudieron contener el fuego a tiempo.
El hombre residía solo y la investigación determinó que fue un accidente doméstico.