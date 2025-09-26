Conflicto amoroso en Orán: Esposo hiere al amante de su pareja en un hotel alojamiento

[Foto gentileza diario El Tribuno]

Un hombre resultó gravemente herido tras ser atacado por el esposo de una mujer con la que estaba en una de las habitaciones.

La pelea involucró un cuchillo que dejó al amante con una herida en el ojo.

El afectado inicialmente fue trasladado al Hospital San Vicente de Paul, pero debido a la gravedad de su lesión, fue derivado al hospital San Bernardo en estado crítico.

La situación generó conmoción entre los vecinos, quienes se sorprendieron por la presencia policial en el lugar.