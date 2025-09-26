 imagen

EN VIVO 11:00 a 13:00 HRS

El mediodía de Radio Salta

Conducción: Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Conflicto amoroso en Orán: Esposo hiere al amante de su pareja en un hotel alojamiento

El violento incidente con arma blanca ocurrió en un establecimiento ubicado en la intersección de las calles Chaco y San Luis, de la ciudad norteña.

Salta Hoy

26 / 09 / 2025

 

[Foto gentileza diario El Tribuno]

Un hombre resultó gravemente herido tras ser atacado por el esposo de una mujer con la que estaba en una de las habitaciones. 

La pelea involucró un cuchillo que dejó al amante con una herida en el ojo. 

El afectado inicialmente fue trasladado al Hospital San Vicente de Paul, pero debido a la gravedad de su lesión, fue derivado al hospital San Bernardo en estado crítico. 

La situación generó conmoción entre los vecinos, quienes se sorprendieron por la presencia policial en el lugar.

 

AM840

FM96.9

