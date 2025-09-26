Intensifican la búsqueda de una mujer de 55 años en Joaquín V. González

Su hija presentó una denuncia alrededor de las 11:00, donde aclaró que no es la primera vez que su madre se ausenta, pero esta vez transcurrió más tiempo de lo habitual.

Mirta mide aproximadamente 1,60 metros, tiene contextura robusta, pelo corto castaño y tez morena.

La policía desplegó un amplio operativo de búsqueda en la zona, solicitando la colaboración de la comunidad para cualquier información que pueda ayudar a encontrarla.