 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Intensifican la búsqueda de una mujer de 55 años en Joaquín V. González

Mirta Herrera reside en el Barrio El Alto y fue vista por última vez el miércoles pasado a las 7:00 de la mañana cuando salió de su domicilio.

Salta Hoy

26 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Su hija presentó una denuncia alrededor de las 11:00, donde aclaró que no es la primera vez que su madre se ausenta, pero esta vez transcurrió más tiempo de lo habitual.

Mirta mide aproximadamente 1,60 metros, tiene contextura robusta, pelo corto castaño y tez morena.

La policía desplegó un amplio operativo de búsqueda en la zona, solicitando la colaboración de la comunidad para cualquier información que pueda ayudar a encontrarla.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO