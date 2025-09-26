La pobreza fue del 31,6% en el primer semestre de 2025 y registró una significativa baja.

En todo el país hay unos 15 millones de pobres. Se trata del primer dato del año y actualiza la cifra de 38,1% registrada en el semestre anterior. En el mismo período de 2024 fue de 52,9 por ciento.

En diciembre de 2023, el gobierno realizó una devaluación del 118%, lo que generó una alta inflación, elevando la tasa a cerca del 34%.

En Salta, que refleja las tendencias nacionales, la pobreza monetaria también se vio afectada, regresando a niveles similares a los previos al cambio de gobierno, con un índice del 30%, analizó Paz.

Enfatizó la importancia de contextualizar las comparaciones estadísticas para entender adecuadamente los cambios en la situación económica.

Comentó que el índice no está graficado varios gastos que son esenciales en el hogar como el del transporte. “Por eso decimos que no se muestra la totalidad de la película”.

Agregó que será importante esperar las lecturas de las cifras después de octubre, es decir para conocer el impacto de las elecciones.

Indicó que en todos los hogares argentinos “tenemos un impresionante endeudamiento con la tarjeta de crédito”.

“Además se debe agregar que es brutal la morosidad en los pagos”, remarcó Paz.