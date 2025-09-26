 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Médicos debaten sobre las enfermedades emergentes en Salta

La viruela del mono con dos personas afectadas en la provincia será unos de los temas a tocar.

Salta Hoy

26 / 09 / 2025

 

Al respecto la infectóloga, Adriana Falco, vicepresidente del Círculo Médico de Salta, dijo que es importante preocuparse y actuar ante la circulación del virus, ya que su transmisión ocurre principalmente por contacto estrecho con lesiones o superficies contaminadas, a diferencia del COVID-19, que se transmite por vías respiratorias.

Sostuvo que si una persona presenta lesiones compatibles, como ampollas que pueden ulcerarse o formar costras, debe consultar a un médico para obtener un diagnóstico adecuado y realizar los estudios necesarios.

Cabe mencionar que las 23° Jornadas de Enfermedades Infecciosas y Emergentes, se desarrolla hoy durante todo el día con la participación de profesionales, en la sede del Círculo Médico e Salta. El evento no se realizaba desde el año 2019. 

 

 

 

AM840

FM96.9

