Médicos debaten sobre las enfermedades emergentes en Salta

Al respecto la infectóloga, Adriana Falco, vicepresidente del Círculo Médico de Salta, dijo que es importante preocuparse y actuar ante la circulación del virus, ya que su transmisión ocurre principalmente por contacto estrecho con lesiones o superficies contaminadas, a diferencia del COVID-19, que se transmite por vías respiratorias.

Sostuvo que si una persona presenta lesiones compatibles, como ampollas que pueden ulcerarse o formar costras, debe consultar a un médico para obtener un diagnóstico adecuado y realizar los estudios necesarios.

Cabe mencionar que las 23° Jornadas de Enfermedades Infecciosas y Emergentes, se desarrolla hoy durante todo el día con la participación de profesionales, en la sede del Círculo Médico e Salta. El evento no se realizaba desde el año 2019.