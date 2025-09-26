Sólo 10 de cada 100 estudiantes llegan al final de la secundaria en tiempo y forma

Pero solo el 10% llegó a tiempo y con niveles satisfactorios de Lengua y Matemática, lo que marca un deterioro con respecto a 2022, cuando la cifra era 13%.

Sol Alzú, coautora y analista de datos de Argentinos por la educación reflexionó por Radio Salta sobre los números que arroja el último informe de la organización no gubernamental.

Alzú agregó que en Argentina hay muchos jóvenes que terminaron el cursado del secundario pero “deben varias materias y no pueden recibir su título y seguir con su formación” por ese motivo.

Comentó que los chicos aprenden de manera diferente, ya no leen libros, solo lo hacen en soportes digitales.

Alzú agregó que todas las investigaciones internacionales indican que “no da lo mismo el texto papel que la pantalla”. “Hay una gran diferencia en el disfrute del lector y de la comprensión del texto”, subrayó.

La autora mencionó que los mejores índices corresponden a la Ciudad de Buenos Aires y los peos se encuentran en la provincia de Chaco.