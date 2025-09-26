 imagen

Trabajos de emergencia en la ruta nacional 40

Debido a un derrumbe ocurrido a la altura de El Cajón, entre los kilómetros 43 y 45 de la Ruta Nacional 40, se llevaron adelante tareas de emergencia para restablecer la circulación. El incidente fue provocado por una vertiente natural que surgió desde el talud, lo que generó el deslizamiento de material hacia la calzada.

Salta Hoy

26 / 09 / 2025

 

Equipos y maquinarias de Vialidad Nacional trabajaron en el despeje del camino con cargadoras y motoniveladoras, logrando habilitar el tránsito vehicular en la jornada de ayer

Los trabajos continúan a esta hora en la zona, por lo que se recomienda a los conductores disminuir la velocidad y respetar las indicaciones del personal vial.

Vialidad Nacional solicita a los usuarios circular con extrema precaución y agradece la colaboración de todos.

       

 

 

