Trabajos de emergencia en la ruta nacional 40
Debido a un derrumbe ocurrido a la altura de El Cajón, entre los kilómetros 43 y 45 de la Ruta Nacional 40, se llevaron adelante tareas de emergencia para restablecer la circulación. El incidente fue provocado por una vertiente natural que surgió desde el talud, lo que generó el deslizamiento de material hacia la calzada.
Salta Hoy
26 / 09 / 2025
Equipos y maquinarias de Vialidad Nacional trabajaron en el despeje del camino con cargadoras y motoniveladoras, logrando habilitar el tránsito vehicular en la jornada de ayer
Los trabajos continúan a esta hora en la zona, por lo que se recomienda a los conductores disminuir la velocidad y respetar las indicaciones del personal vial.
Vialidad Nacional solicita a los usuarios circular con extrema precaución y agradece la colaboración de todos.