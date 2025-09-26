Trabajos de emergencia en la ruta nacional 40

Equipos y maquinarias de Vialidad Nacional trabajaron en el despeje del camino con cargadoras y motoniveladoras, logrando habilitar el tránsito vehicular en la jornada de ayer

Los trabajos continúan a esta hora en la zona, por lo que se recomienda a los conductores disminuir la velocidad y respetar las indicaciones del personal vial.

Vialidad Nacional solicita a los usuarios circular con extrema precaución y agradece la colaboración de todos.