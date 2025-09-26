 imagen

EN VIVO 11:00 a 13:00 HRS

El mediodía de Radio Salta

Conducción: Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Innovación en Payogasta: La primera sala móvil de quesos artesanales en América Latina

Fue galardonado el proyecto "Sala móvil para la elaboración de quesos artesanales en el municipio de Payogasta", liderado por María Fernanda López Morillo.

Salta Hoy

26 / 09 / 2025

 

Recibió la Mención Especial Social en los Premios Arcor a la Innovación 2025. 

Esta iniciativa busca implementar salas itinerantes para la producción de quesos caprinos, utilizando energía solar para asegurar la inocuidad alimentaria. 

Beneficia a más de 40 familias rurales de los Valles Calchaquíes. 

La sala móvil, diseñada como una casa rodante, incluye todas las instalaciones necesarias para cumplir con el código alimentario. 

Con el apoyo de diversas instituciones, este proyecto destaca entre más de 300 propuestas presentadas en el certamen. 


 

