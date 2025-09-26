Innovación en Payogasta: La primera sala móvil de quesos artesanales en América Latina

Recibió la Mención Especial Social en los Premios Arcor a la Innovación 2025.

Esta iniciativa busca implementar salas itinerantes para la producción de quesos caprinos, utilizando energía solar para asegurar la inocuidad alimentaria.

Beneficia a más de 40 familias rurales de los Valles Calchaquíes.

La sala móvil, diseñada como una casa rodante, incluye todas las instalaciones necesarias para cumplir con el código alimentario.

Con el apoyo de diversas instituciones, este proyecto destaca entre más de 300 propuestas presentadas en el certamen.



