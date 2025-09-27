Los Pumas se miden con Sudáfrica por la quinta fecha del Rugby Championship

Este sábado, en Durban, Los Pumas afrontan un partido decisivo ante Sudáfrica por la quinta fecha del Rugby Championship 2025. Ambos seleccionados llegan con dos triunfos y dos derrotas, por lo que este encuentro será clave para inclinar la balanza en la tabla o mantener la paridad con un empate.

El equipo argentino llega con confianza luego de una serie equilibrada ante Australia y con la mira puesta en reafirmar las buenas sensaciones de sus últimos partidos. Santiago Carreras será el apertura titular, acompañado por otros tres cordobeses en la formación inicial: Franco Molina en la segunda línea, Joaquín Oviedo como octavo y Juan Cruz Mallía como fullback. Desde el banco esperará Boris Wenger.

Enfrente estarán los bicampeones del mundo, los Springboks, que vienen de empatar la serie ante los All Blacks y de lograr un histórico triunfo en Wellington. Sudáfrica busca recuperar su hegemonía en el torneo, tal como lo hizo en 2024.

El historial es ampliamente favorable al local, con 33 victorias en 38 partidos, cuatro triunfos para Argentina y un empate (en Mendoza, 2012). Sin embargo, Durban guarda un recuerdo imborrable para Los Pumas: allí, en 2015, consiguieron su primer triunfo sobre los sudafricanos (37-15). En el Kings Park de Durban se disputaron dos partidos más, ambos ganados por los Springboks, aunque los últimos dos cruces -en 2024- se repartieron una victoria por lado