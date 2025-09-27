Identificaron al líder del triple crimen de Florencio Varela

La investigación por el triple homicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez dio un giro clave tras la identificación del presunto autor intelectual. Se trata de Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años, oriundo de La Libertad (Perú), conocido en el ambiente delictivo como “Pequeño J”. Según las autoridades, el joven sería el líder narco que ordenó el brutal crimen y, ante el temor de que intente huir, se hizo pública su identidad y su imagen.

El operativo para dar con Valverde Victoriano tuvo lugar el miércoles por la noche en el barrio Zavaleta, en la Ciudad de Buenos Aires. Efectivos de la Policía Bonaerense irrumpieron en distintas direcciones, incluido un presunto aguantadero en un edificio del tercer piso, pero el sospechoso ya no estaba allí. Videos del procedimiento, difundidos el viernes, mostraron el despliegue policial y reforzaron la hipótesis de que “Pequeño J” planeaba escapar.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, sostuvo que el triple crimen fue ordenado para “dar un mensaje” a las líneas intermedias de la organización narcocriminal. En paralelo, se emitió un pedido de captura nacional e internacional con alerta roja de Interpol para Matías Agustín Ozorio, de 28 años, considerado mano derecha de “Pequeño J” e imputado como coautor del homicidio múltiple.

La Fiscalía N° 2 de La Matanza, a cargo de Gastón Duplaá, imputó a Ozorio por “triple homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, por alevosía y ensañamiento, y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”. El documento de Interpol detalla que los asesinos “aumentaron intencionalmente e inhumanamente el sufrimiento” de las víctimas y ejercieron violencia de género.

La investigación, ahora en manos del fiscal de Homicidios Adrián Arribas y un equipo especializado, reconstruyó que en la casa de Florencio Varela los acusados –Ozorio junto a otros cuatro detenidos– aplicaron golpes, patadas y cortes con armas blancas a las tres jóvenes hasta matarlas.

En las últimas horas, la causa sumó un nuevo detenido: Lázaro Víctor Sotacuro, ciudadano boliviano con DNI argentino, acusado de haber conducido uno de los vehículos utilizados para trasladar a las víctimas. Fue arrestado en Villazón (Bolivia), tras cruzar desde La Quiaca, y se espera su traslado a Buenos Aires para quedar a disposición de la Justicia bonaerense.