Salta Hoy (Resumen Semanal)

Conducción: Lara Neira

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Triple crimen de Varela: extraditan a Lázaro Sotacuro, el sospechoso detenido en Bolivia

El ministro de Seguridad de Jujuy confirmó que el sospechoso será trasladado primero a San Salvador de Jujuy y posteriormente a Buenos Aires.

Argentina

27 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Lázaro Víctor Sotacuro, quinto implicado en el triple homicidio de Florencio Varela, fue detenido en Bolivia y se encuentra en proceso de extradición hacia Argentina. El ministro de Seguridad de Jujuy, Juan Manuel Pulleiro, confirmó que el sospechoso será trasladado primero a San Salvador de Jujuy y posteriormente a Buenos Aires, donde quedará a disposición de la Justicia federal.

Sotacuro, de doble nacionalidad peruana y argentina, logró cruzar a Bolivia por un paso ilegal cercano a la frontera formal, evadiendo los controles oficiales. La brigada de investigaciones jujeña, tras recibir la alerta sobre su posible fuga, monitoreó los colectivos provenientes de Buenos Aires y, gracias a las cámaras de videovigilancia y al listado de pasajeros de una empresa de transporte, se logró detectar su ubicación.

La colaboración con las autoridades bolivianas fue clave para su detención. Tras revisar hoteles de manera conjunta, las fuerzas de seguridad locales procedieron a la aprehensión, y Sotacuro fue identificado con su DNI en mano.

El traslado hacia San Salvador de Jujuy ya se encuentra en marcha, desde donde será entregado a la policía federal para continuar con el proceso judicial en Buenos Aires.

AM840

FM96.9

