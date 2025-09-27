Triple crimen de Varela: extraditan a Lázaro Sotacuro, el sospechoso detenido en Bolivia

Lázaro Víctor Sotacuro, quinto implicado en el triple homicidio de Florencio Varela, fue detenido en Bolivia y se encuentra en proceso de extradición hacia Argentina. El ministro de Seguridad de Jujuy, Juan Manuel Pulleiro, confirmó que el sospechoso será trasladado primero a San Salvador de Jujuy y posteriormente a Buenos Aires, donde quedará a disposición de la Justicia federal.

Sotacuro, de doble nacionalidad peruana y argentina, logró cruzar a Bolivia por un paso ilegal cercano a la frontera formal, evadiendo los controles oficiales. La brigada de investigaciones jujeña, tras recibir la alerta sobre su posible fuga, monitoreó los colectivos provenientes de Buenos Aires y, gracias a las cámaras de videovigilancia y al listado de pasajeros de una empresa de transporte, se logró detectar su ubicación.

La colaboración con las autoridades bolivianas fue clave para su detención. Tras revisar hoteles de manera conjunta, las fuerzas de seguridad locales procedieron a la aprehensión, y Sotacuro fue identificado con su DNI en mano.

El traslado hacia San Salvador de Jujuy ya se encuentra en marcha, desde donde será entregado a la policía federal para continuar con el proceso judicial en Buenos Aires.