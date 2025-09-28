Grave accidente en Cerrillos: cinco menores heridos tras chocar y volcar

Un grave accidente de tránsito se produjo este domingo por la mañana en la ruta provincial 88, conocida como Camino a Las Palmas, que une la ruta nacional 68 con la ruta provincial 21, en Cerrillos. Minutos antes de las 6, una camioneta Nissan Frontier en la que viajaban cinco jóvenes perdió el control, impactó contra un árbol y terminó volcando.

Según las primeras informaciones, todos los ocupantes serían menores de edad, de entre 16 y 17 años. Dos de ellos fueron trasladados en estado crítico al Hospital San Bernardo con diagnóstico de politraumatismos múltiples, mientras que los otros tres permanecen internados en el hospital local con lesiones de consideración.

De acuerdo a fuentes que asistieron al lugar, el vehículo habría perdido estabilidad en una curva antes de chocar contra un árbol, lo que provocó el vuelco y que quedara con las ruedas hacia arriba. Los peritos trabajan para determinar las causas exactas del siniestro.

Efectivos policiales mantienen acordonada la zona para permitir los peritajes y la circulación controlada, mientras se espera un nuevo parte médico sobre el estado de salud de los heridos. El caso es investigado por la fiscalía correspondiente para esclarecer las circunstancias del accidente.