Buscando Señales

Conducción: Arnaldo Lopez

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Grave accidente en Cerrillos: cinco menores heridos tras chocar y volcar

Según las primeras informaciones, todos los ocupantes tendrían entre 16 y 17 años.

Salta Hoy

28 / 09 / 2025

 

Un grave accidente de tránsito se produjo este domingo por la mañana en la ruta provincial 88, conocida como Camino a Las Palmas, que une la ruta nacional 68 con la ruta provincial 21, en Cerrillos. Minutos antes de las 6, una camioneta Nissan Frontier en la que viajaban cinco jóvenes perdió el control, impactó contra un árbol y terminó volcando.

Según las primeras informaciones, todos los ocupantes serían menores de edad, de entre 16 y 17 años. Dos de ellos fueron trasladados en estado crítico al Hospital San Bernardo con diagnóstico de politraumatismos múltiples, mientras que los otros tres permanecen internados en el hospital local con lesiones de consideración.

De acuerdo a fuentes que asistieron al lugar, el vehículo habría perdido estabilidad en una curva antes de chocar contra un árbol, lo que provocó el vuelco y que quedara con las ruedas hacia arriba. Los peritos trabajan para determinar las causas exactas del siniestro.

Efectivos policiales mantienen acordonada la zona para permitir los peritajes y la circulación controlada, mientras se espera un nuevo parte médico sobre el estado de salud de los heridos. El caso es investigado por la fiscalía correspondiente para esclarecer las circunstancias del accidente.

