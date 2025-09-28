 imagen

Buscando Señales

Conducción: Arnaldo Lopez

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

Área Chica

Programa Deportivo 

Los Bohemios

Programa Cultural 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Uno de cada dos trabajadores del NOA está en negro

El estudio revela que las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja son las que concentran los niveles más altos de empleo informal.

Argentina

El Noroeste argentino se consolida como la región con mayor índice de informalidad laboral del país. Según datos del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIIL) de la UBA y el Conicet, cerca del 50% de los trabajadores del NOA se desempeña sin estar registrado, muy por encima del promedio nacional del 43,2% registrado en el segundo trimestre de 2025.

El estudio revela que las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja concentran los niveles más altos de empleo en negro. Mujeres y jóvenes de entre 16 y 24 años son los grupos más afectados, con especial incidencia en sectores como el servicio doméstico y la construcción, donde la precariedad alcanza en algunos casos al 75% de los empleados.

Mientras la región Pampeana y la Patagonia muestran tasas sensiblemente más bajas, en el NOA la falta de acceso a derechos laborales —como obra social, jubilación y cobertura de riesgos de trabajo— se ha convertido en un problema estructural. Según los especialistas, la persistencia de esta situación está vinculada con la escasa diversificación productiva y la fuerte presencia de actividades de baja productividad.

La elevada informalidad no solo compromete la calidad de vida de los trabajadores, sino que también erosiona la recaudación fiscal y el financiamiento del sistema de seguridad social. 

AM840

FM96.9

