Uno de cada dos trabajadores del NOA está en negro

El Noroeste argentino se consolida como la región con mayor índice de informalidad laboral del país. Según datos del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIIL) de la UBA y el Conicet, cerca del 50% de los trabajadores del NOA se desempeña sin estar registrado, muy por encima del promedio nacional del 43,2% registrado en el segundo trimestre de 2025.

El estudio revela que las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja concentran los niveles más altos de empleo en negro. Mujeres y jóvenes de entre 16 y 24 años son los grupos más afectados, con especial incidencia en sectores como el servicio doméstico y la construcción, donde la precariedad alcanza en algunos casos al 75% de los empleados.

Mientras la región Pampeana y la Patagonia muestran tasas sensiblemente más bajas, en el NOA la falta de acceso a derechos laborales —como obra social, jubilación y cobertura de riesgos de trabajo— se ha convertido en un problema estructural. Según los especialistas, la persistencia de esta situación está vinculada con la escasa diversificación productiva y la fuerte presencia de actividades de baja productividad.

La elevada informalidad no solo compromete la calidad de vida de los trabajadores, sino que también erosiona la recaudación fiscal y el financiamiento del sistema de seguridad social.