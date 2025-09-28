 imagen

Buscando Señales

Conducción: Arnaldo Lopez

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Ya son 124 las muertes investigadas por fentanilo adulterado en Argentina

El dato surge del reciente dictamen de procesamiento.

Argentina

28 / 09 / 2025

 

La Justicia federal investiga 124 muertes en distintas provincias del país vinculadas al suministro de fentanilo contaminado. El dato surge del reciente dictamen de procesamiento dictado por el juez federal Ernesto Kreplak, que incluyó a 14 personas, entre ellas Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., señalado como coautor de la adulteración del lote de opioides.

Según el escrito judicial de más de 400 páginas, se incorporaron progresivamente 124 fallecimientos con posible asociación al brote por administración de fentanilo contaminado: 54 en la provincia de Buenos Aires, uno en Capital Federal, 50 en Santa Fe, siete en Córdoba y tres en Formosa. Antes del último procesamiento, la cifra oficial era de 96 víctimas bajo investigación.

Kreplak procesó con prisión preventiva a García Furfaro por considerarlo coautor de “adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud” y por su presunta responsabilidad en la muerte de 20 personas. El empresario habría intervenido junto a otros miembros de los laboratorios en la fabricación, distribución y venta del lote adulterado N.º 31202, destinado al uso sanitario público.

Además del propietario de HLB Pharma, fueron procesados con prisión preventiva o arresto domiciliario otros implicados, mientras que varias personas recibieron procesamiento sin detención. El juez también fijó millonarios embargos que van desde los 10 mil millones hasta el billón de pesos, dependiendo del grado de responsabilidad de cada acusado.

