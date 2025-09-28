Ya son 124 las muertes investigadas por fentanilo adulterado en Argentina

La Justicia federal investiga 124 muertes en distintas provincias del país vinculadas al suministro de fentanilo contaminado. El dato surge del reciente dictamen de procesamiento dictado por el juez federal Ernesto Kreplak, que incluyó a 14 personas, entre ellas Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., señalado como coautor de la adulteración del lote de opioides.

Según el escrito judicial de más de 400 páginas, se incorporaron progresivamente 124 fallecimientos con posible asociación al brote por administración de fentanilo contaminado: 54 en la provincia de Buenos Aires, uno en Capital Federal, 50 en Santa Fe, siete en Córdoba y tres en Formosa. Antes del último procesamiento, la cifra oficial era de 96 víctimas bajo investigación.

Kreplak procesó con prisión preventiva a García Furfaro por considerarlo coautor de “adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud” y por su presunta responsabilidad en la muerte de 20 personas. El empresario habría intervenido junto a otros miembros de los laboratorios en la fabricación, distribución y venta del lote adulterado N.º 31202, destinado al uso sanitario público.

Además del propietario de HLB Pharma, fueron procesados con prisión preventiva o arresto domiciliario otros implicados, mientras que varias personas recibieron procesamiento sin detención. El juez también fijó millonarios embargos que van desde los 10 mil millones hasta el billón de pesos, dependiendo del grado de responsabilidad de cada acusado.