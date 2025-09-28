La Justicia exime a Cristina Kirchner de pagar $22.300 millones en la causa Vialidad

La Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal eximió a Cristina Fernández de Kirchner del pago de 22.300 millones de pesos reclamados en una demanda civil vinculada a la causa Vialidad. En un fallo dividido, la mayoría de los jueces entendió que no hay elementos suficientes para responsabilizarla económicamente y que, sin una sentencia penal firme, no corresponde avanzar con una condena civil de esa magnitud.

El fallo generó reacciones inmediatas en el ámbito político y judicial. Desde sectores kirchneristas celebraron la resolución y denunciaron “lawfare”, mientras que referentes de la oposición cuestionaron el mensaje de “impunidad” y reclamaron que la Justicia avance en el esclarecimiento de presuntas irregularidades. Juristas señalaron que las acciones de responsabilidad patrimonial contra exfuncionarios son excepcionales y difíciles de sostener sin condena penal previa.