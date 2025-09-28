Trasladaron a Buenos Aires a Víctor Sotacuro, implicado en el triple crimen

En un operativo de máxima seguridad, Lázaro Víctor Sotacuro, uno de los principales acusados por el triple crimen de Florencio Varela, fue trasladado este sábado desde Jujuy hasta Buenos Aires bajo custodia de la Policía Federal Argentina (PFA). El procedimiento se realizó por orden del Juzgado de Garantías Nº 4 de La Matanza, a cargo del juez Fernando Horacio Pinos Guevara.

Fuentes judiciales informaron que el operativo comenzó a las 10:30 en el Complejo Penitenciario N°1 de Gorriti, en la provincia de Jujuy. Desde allí, Sotacuro fue escoltado por personal de la PFA hasta el aeropuerto, donde abordó un avión oficial con destino a Ezeiza.

La medida responde a las disposiciones judiciales adoptadas en el marco de la investigación por el triple homicidio, un caso que conmocionó al país por su brutalidad y repercusión mediática. Sotacuro es señalado como uno de los colaboradores clave en el traslado de las víctimas y ya había sido detenido en Bolivia días atrás antes de ser extraditado a la Argentina.

Una vez en Buenos Aires, el acusado quedará a disposición de la Justicia para continuar con las diligencias correspondientes y prestar declaración indagatoria. Las autoridades mantienen un estricto protocolo de seguridad para evitar incidentes durante su permanencia en la Capital Federal