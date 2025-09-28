 imagen

Buscando Señales

Conducción: Arnaldo Lopez

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Trasladaron a Buenos Aires a Víctor Sotacuro, implicado en el triple crimen

El acusado quedará a disposición de la Justicia para continuar con las diligencias correspondientes y prestar declaración indagatoria.

Argentina

28 / 09 / 2025

 

En un operativo de máxima seguridad, Lázaro Víctor Sotacuro, uno de los principales acusados por el triple crimen de Florencio Varela, fue trasladado este sábado desde Jujuy hasta Buenos Aires bajo custodia de la Policía Federal Argentina (PFA). El procedimiento se realizó por orden del Juzgado de Garantías Nº 4 de La Matanza, a cargo del juez Fernando Horacio Pinos Guevara.

Fuentes judiciales informaron que el operativo comenzó a las 10:30 en el Complejo Penitenciario N°1 de Gorriti, en la provincia de Jujuy. Desde allí, Sotacuro fue escoltado por personal de la PFA hasta el aeropuerto, donde abordó un avión oficial con destino a Ezeiza.

La medida responde a las disposiciones judiciales adoptadas en el marco de la investigación por el triple homicidio, un caso que conmocionó al país por su brutalidad y repercusión mediática. Sotacuro es señalado como uno de los colaboradores clave en el traslado de las víctimas y ya había sido detenido en Bolivia días atrás antes de ser extraditado a la Argentina.

Una vez en Buenos Aires, el acusado quedará a disposición de la Justicia para continuar con las diligencias correspondientes y prestar declaración indagatoria. Las autoridades mantienen un estricto protocolo de seguridad para evitar incidentes durante su permanencia en la Capital Federal

