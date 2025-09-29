Hoy no abren los negocios en Salta por el Día del Empleado de Comercio
Este lunes los supermercados, shoppings y grandes cadenas permanecerán cerrados por la conmemoración del Día del Empleado de Comercio.
Salta Hoy
29 / 09 / 2025
VER GALERÍA
La fecha original es el 26 de septiembre, pero el feriado se trasladó a la jornada siguiente, otorgando a los trabajadores del sector un día de descanso al inicio de la semana.
La medida alcanza a locales de indumentaria, jugueterías, casas de electrodomésticos, zapaterías, galerías y centros comerciales.
Desde el gremio aclararon que el feriado no puede otorgarse como franco compensatorio.
En caso de que un trabajador tenga programado su descanso semanal este lunes, deberá trasladarlo a otra fecha.