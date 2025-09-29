Más de mil infracciones y 116 conductores alcoholizados en el fin de semana
La Policía Vial promueve el cambio de conducta en los conductores y reforzó su trabajo preventivo en la provincia.
Salta Hoy
29 / 09 / 2025
Durante el fin de semana, los uniformados fiscalizaron más de 10.800 vehículos en puntos fijos y móviles, de rutas provinciales, nacionales y calles de Salta.
Detectaron a 1.074 infractores a las normativas viales en su mayoría por incumplir la Ley Nacional de Tránsito, la Ley Provincial de Tolerancia Cero y ordenanzas municipales.
Además realizaron 6.808 test de alcoholemia y sancionaron a 116 conductores que circulaban con graduación alcohólica.