Más de mil infracciones y 116 conductores alcoholizados en el fin de semana

Durante el fin de semana, los uniformados fiscalizaron más de 10.800 vehículos en puntos fijos y móviles, de rutas provinciales, nacionales y calles de Salta.

Detectaron a 1.074 infractores a las normativas viales en su mayoría por incumplir la Ley Nacional de Tránsito, la Ley Provincial de Tolerancia Cero y ordenanzas municipales.

Además realizaron 6.808 test de alcoholemia y sancionaron a 116 conductores que circulaban con graduación alcohólica.