 imagen

EN VIVO 22:00 a 23:00 HRS

Música y Memoria

Conducción: Miguel Ángel Cáseres

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Joven motociclista falleció tras el choque con un camión Mosquito

El fatal accidente ocurrió este domingo minutos antes de las 12:00 del mediodía en la Ruta Nacional 81, a 300 metros del acceso a la localidad de Los Blancos, departamento Rivadavia.

Salta Hoy

29 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Un camión Scania, conocido como "Mosquito" por su capacidad de transportar unidades cero kilómetro, colisionó con una motocicleta con dos ocupantes. 

El conductor de la moto, un chico de 18 años, perdió la vida en el acto. 

Su acompañante, de 25 años, fue trasladado al hospital de Orán con heridas que no revisten gravedad. 

Tras el impacto, el camionero, un hombre oriundo de Paraguay, no se detuvo y continuó su marcha. 

Sin embargo fue interceptado y demorado por la policía en un operativo montado oportunamente. 

El camión también pertenece a Paraguay y quedó a disposición de la justicia tras el fatal accidente.


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO