Joven motociclista falleció tras el choque con un camión Mosquito

Un camión Scania, conocido como "Mosquito" por su capacidad de transportar unidades cero kilómetro, colisionó con una motocicleta con dos ocupantes.

El conductor de la moto, un chico de 18 años, perdió la vida en el acto.

Su acompañante, de 25 años, fue trasladado al hospital de Orán con heridas que no revisten gravedad.

Tras el impacto, el camionero, un hombre oriundo de Paraguay, no se detuvo y continuó su marcha.

Sin embargo fue interceptado y demorado por la policía en un operativo montado oportunamente.

El camión también pertenece a Paraguay y quedó a disposición de la justicia tras el fatal accidente.



