Una camioneta volcó en la ruta 88 en Cerrillos y están involucrados cinco menores

El accidente ocurrió este domingo a las 6:00 de la mañana en la Ruta provincial 88, cerca de la curva de Finca Las Palmas.

Salta Hoy

29 / 09 / 2025

 

Una camioneta Nissan Frontier terminó volcada con las cuatro ruedas hacia arriba luego de chocar contra un árbol. 

En el vehículo viajaban cinco menores de entre 16 y 17 años, siendo el conductor de 17. 

Todos fueron trasladados al hospital de Cerrillos y al hospital San Bernardo. 

Aunque algunos llegaron en código rojo, se informó que sus heridas no revisten gravedad. 

Los familiares de los menores llegaron al lugar del siniestro, muy preocupados por el estado de los chicos. 

 

