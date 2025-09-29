La legisladora indicó que enfrenta esta campaña política con una gran esperanza dado que el sector cuenta con un gran equipo de "leones".

Indicó por otro lado que el recorrido que realiza durante la campaña encuentra a la gente con muchos reclamos por cuestiones provinciales o municipales.

“Además acercarnos a la gente permite que logremos desmentir las mentiras que quieren imponer sobre nosotros”, expresó.

Al hacer una referencia a la figura del presidente Javier Milei, indicó que la oposición y el sindicalismo se la están haciendo “muy difícil”.

Además apuntó sus cañones al oficialismo salteño: “Hay actitudes cobardes por parte del gobierno provincial”.

Por otro lado criticó al candidato del kirchnerismo, el exgobernador Juan Manuel Urtubey “es un personaje nefasto" y me sorprende que siendo el “peor” exgobernador de la provincia y sea un candidato que mide en las encuestas”.