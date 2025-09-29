 imagen

“Los frentes nacionales se olvidan de la realidad salteña”

Lo indicó esta mañana el médico Bernardo Biella, candidato a diputado nacional por “Primero los Salteños”.

“Es lo que pasa cuando algunos legisladores salteños que resultan electos, llegan al Congreso de la Nación, se olvidan de los problemas su provincia de origen”, dijo.

Biella criticó las políticas nacionales del presidente Javier Milei y argumentó que “el ejecutivo nacional frenó muchas obras muy importantes para Salta como un  Centro para Niños con Discapacidad que está totalmente paralizado”.

Biella hizo referencia a un proyecto de su propia autoría para que profesionales de la salud se radiquen en el interior. “La idea es reflotar el barrio médico o sanitario”, indicó.

 

