Máxima tensión en el chaco salteño

Originarios querían contrabandear chatarra y amenazaron con quemar a gendarmes.

Salta Hoy

29 / 09 / 2025

 

Pobladores de una comunidad aborigen amenazaron con quemar un destacamento de la fuerza nacional. Ocurrió en Hito 1. 

Esas personas estaban contrabandeando chatarras cuando los uniformados detuvieron el camión con la carga y en respuesta, los originarios convocaron a más de 400 personas.

El grupo amenazó con quemar el edificio con diez gendarmes en su interior, relató la periodista Cristina Carrazán, corresponsal de El Tribuno en Tartagal.

AM840

FM96.9

