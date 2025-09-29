Ambulancias de mediana complejidad para el interior de Salta

Las ambulancias se asignarán a hospitales y centros de salud de Campo Quijano, La Poma, Santa Victoria Oeste, Coronel Moldes, Los Toldos, La Caldera y El Quebrachal.

Mejorará así la capacidad de respuesta y traslado de pacientes.

La ceremonia será transmitida por las redes sociales del Gobierno de la provincia.