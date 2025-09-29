Ambulancias de mediana complejidad para el interior de Salta
El gobernador Gustavo Sáenz entregará los vehículos hoy en un acto previsto a las 12:30 en el Centro de Convenciones de Limache.
Salta Hoy
Las ambulancias se asignarán a hospitales y centros de salud de Campo Quijano, La Poma, Santa Victoria Oeste, Coronel Moldes, Los Toldos, La Caldera y El Quebrachal.
Mejorará así la capacidad de respuesta y traslado de pacientes.
La ceremonia será transmitida por las redes sociales del Gobierno de la provincia.