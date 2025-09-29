 imagen

Ambulancias de mediana complejidad para el interior de Salta

El gobernador Gustavo Sáenz entregará los vehículos hoy en un acto previsto a las 12:30 en el Centro de Convenciones de Limache.

Salta Hoy

29 / 09 / 2025

 

Las ambulancias se asignarán a hospitales y centros de salud de Campo Quijano, La Poma, Santa Victoria Oeste, Coronel Moldes, Los Toldos, La Caldera y El Quebrachal. 

Mejorará así la capacidad de respuesta y traslado de pacientes.

La ceremonia será transmitida por las redes sociales del Gobierno de la provincia. 

 

