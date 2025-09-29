Un joven de 20 años murió arrollado por un colectivo en Pichanal

[Imagen ilustrativa]

Según testigos, el joven intentó subir a un colectivo y no fue advertido por el chofer de la unidad que al girar en esa esquina, terminó atropellando a la víctima.

Indicaron que este joven, bajo los efectos del alcohol, quiso de todas las formas subir el colectivo ya cuando la unidad había comenzado su desplazamiento.

El chico de 20 años, era oriundo de Pichanal y falleció en el lugar como consecuencia de las graves heridas.

El test de alcoholemia al conductor del colectivo dio negativo.

La justicia espera los resultados de las pericias para determinar las circunstancias en que se produjo el siniestro vial.

El joven de 20 años se transformó así en la octava víctima fatal en septiembre en accidentes de tránsito en la provincia y suman 88 los muertos desde que comenzó el año.