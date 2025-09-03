 imagen

El diputado Amat mandó a su par Roque Cornejo a tomar un fármaco sedante

El Presidente de la Cámara cruzó al libertario por acercarse – muy ofuscado – al atril de presidencia para reclamar.

Salta Hoy

03 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Ocurrió en la sesión de ayer mientras los legisladores de la Cámara Baja debatían sobre un proyecto  ley para declarar el día del futbolista salteño. 

La sesión comenzó subida de tono con un pedido de tratamiento sobre tablas para rechazar la supuesta censura contra medios periodísticos por parte del presidente Javier Milei.

Los legisladores salteños además tenían en sus bancas carteles con títulos como “Libra”, “Fentanilo” y "Quita de pensiones por discapacidad” , entre otras.

“Tómese un Rivotril y siéntese en su lugar, no lo veo bien”, le espetó Amat. El audio ahora es viral en las redes sociales.

 

