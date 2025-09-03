¡Otra vez lo mismo!: Una familia salteña completa se perdió en un cerro de San Lorenzo

Luego de un gran operativo llevado a cabo entre los uniformados y Defensa Civil, la familia fue encontrada en buen estado de salud cerca de la 1:30 de madrugada.

La familia estaba compuesta por cuatro adultos: una mujer con sus hijos y un cuñado.

“Estamos elaborando un protocolo de seguridad para evitar estos casos que se dan con frecuencia”, dijo el comisario general Luis Ríos, director de Seguridad de la Policía de Salta.

El operativo de rescate